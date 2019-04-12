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Летучая свела с ума "голым" снимком

Лена Летучая. Фото:instagram.com/elenapegas
Телеведущая решилась на смелый шаг

Елена Летучая захотела поддержать популярный тренд в соцсетях – естественное фото без ретуши. Звезда опубликовала в Instagram подобный снимок, чем приятно удивила фанатов.

Телеведущая всегда выглядит безупречно: элегантные наряды, аккуратная прическа и яркий макияж с акцентом на губы или глаза. Тем не менее на свежем кадре знаменитость предстала в естественном образе. Такая смелость пришлась поклонникам Летучей по душе. Впрочем, многие отметили, что красавица Елена все-таки воспользовалась макияжем, и раскритиковали ее за то, что она якобы попыталась представить все так, будто на ее лице нет ни грамма косметики.

"Красивая", "Вы отлично выглядите, красавица! Но видно же, что тональный крем, румяна, и брови татуаж или что-то вроде того", "Ну да...разница ощутимая...", "Необычайно свежа и хороша!", "Вы пример для подражания! И даже без макияжа Вы отлично выглядите!", "Всем бы так отлично выглядеть в Вашем возрасте", "Выглядите моложе и намного лучше так", "Афродита", "У вас такие красивые глаза", – прокомментировали пост знаменитости ее фолловеры.

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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

В последнее время Летучая все чаще экспериментирует с образом, что находит отклик в сердцах ее фанатов. То поклонники восхищаются эффектным декольте модного наряда телеведущей, то ее фигурой, которую выгодно подчеркивают "голые" платья. 

Полина ИВАНОВА
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