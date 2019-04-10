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"Эти волнительные изгибы": Летучая снялась в "голом" платье

Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas
Телеведущая сразила всех фанатов наповал

Елена Летучая не раз давала поклонникам возможность полюбоваться собой. Не отступила от этого правила и теперь. Она выложила в Instagram фото, на котором изображена в очень соблазнительном наряде.

Звезда экрана позирует босиком на песке в длинном платье с обнаженной до ягодиц спиной. Мало того, в глубоком – до талии – декольте ее голая грудь видна почти полностью.

"Ко мне пришел Морфей... Я полетела в сны",

– загадочно написала телеведущая под кадром. Ее вид не оставил поклонников равнодушными.

Они восхитились и завалили страницу Елены комплиментами:

"Какой красивый ракурс! Эти волнительные изгибы...","Откровенно", "Богиня красоты", "Просто суперкадр и Вы супер!", "Очень грациозно", "Как прекрасна "Фото класс",  "Вы потрясающая женщина", "Секси"   

Ни одного плохого отзыва не последовало. Видимо, Летучая покорила всех. И такое наблюдается в ее микроблоге не впервые. 

Накануне Елена выложила еще более провокационный кадр. На нем она блистает прелестями совсем без одежды. И объяснила, почему снялась в таком виде:

"Прочитала... что каждый уважающий себя блогер сейчас должен сделать фото в ванне... Не отстаю".

И в тот раз теледиву хвалили. "Ты такая сексуальная", "Чудесно", – отметили подписчики.

А кто-то заявил, что подобное не для нее. "Не Ваше. И фото в ванне, и рисунки эти безвкусные. Не для такой шикарной женщины", – написал некеий фолловер.

Впрочем, вряд ли замечания могут смутить Летучую. Тем более что ее фигуре могут позавиловать многие, ведь красотка занимается йогой, плаванием, много гуляет и катается на скейтборде. Это помогает ей сохранить хорошую форму.

Елена и раньше гуляла по пустыне без нижнего белья, не стесняясь. А еще фотографировалась в чересчур сексуальном купальнике и оголялась под падающими снежинками... 

Полина ДОРОЖКИНА
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