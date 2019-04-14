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"Вкусняшка": Лорак спела в трусах

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты не узнали певицу

Звезда поделилась интригующими кадрами.

В своем Instagram Ани Лорак опубликовала тизер нового клипа.

"Я тебя ждала, мы не попрощались..."

– спела на коротком видео красотка.

Лорак снялась в экстравагантном наряде, состоящем из ассиметричного топа и трусиков. В конце отрывка она пронзительно смотрит прямо в камеру.

Поклонники признались, что даже эти две строчки берут за душу, а взгляд Ани довел их до мурашек. Полное видео звезда обещает представить публике 16 апреля.

"Взгляд проникает прямо в сердце...Каролинааа, ну нельзя же так", "О боже как это искренна и чувствительно я не могу ждать", "Вкусняшка моя!" "В этом образе как то на себя не похожа", "Богиняяя", "От перебора струн и голоса мурашки",

– высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены.

Ранее Лорак удивила фанатов, показавшись в странном виде.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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