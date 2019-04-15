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Он же не одет!: Тарзан показал голого парня

Сергей Глушко (Тарзан). Фото: www.globallookpress.com
Артист эротического жанра показал реалии

Известный танцор Сергей Глушко, известный в народе как Тарзан, славится прекрасным чувством юмора. На своей странице в социальной сети муж Наташи Королевой опубликовал забавное видео, со смешным, полуголым парнем. 

На опубликованных Тарзаном кадрах молодой человек в больших наушниках, микрошортиках и открытой маечке, смотрит на свое отражение в витрине и позирует. Щупленький парнишка то и дело принимает "модельные" позы, тужится и имитирует "традиционные" движения фитнес-спортсменов. 

"Когда видишь зеркальную витрину....🤣🤣🤣", – подписал пост Глушко. 

Фанаты артиста эротического жанра его чувство юмора оценили и принялись гадать, что побудило молодого парня из ролика так странно себя вести. 

"Хочется сказать: "Люди, не губите себя! Не принимайте наркотиков! Развивайтесь и совершенствуйтесь!". А какой следующий шаг? Зоопарк?)) Меня охватывает ужас!; А молодец чувак, хоть и хуинкий, но все движения выполнил хорошо и пластично. А главное какая подача💥 ; Кривое зеркало 😂 ", – писали они ( орфография и пунктуация сохранены). 

Самому супругу Королевой своим телом остается только гордиться. Тарзан это понимает и периодически радует поклонник своими голыми фото. Ну а что ? В свои 49 лет он – мускулистый, спортивный и сексуальный! Да комментарии подписчиц это подтверждают. Они ему так и называют: "секс нереальный"! 

Марина МОНРО
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