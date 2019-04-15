Он же не одет!: Тарзан показал голого парня

Артист эротического жанра показал реалии

Известный танцор Сергей Глушко, известный в народе как Тарзан, славится прекрасным чувством юмора. На своей странице в социальной сети муж Наташи Королевой опубликовал забавное видео, со смешным, полуголым парнем.

На опубликованных Тарзаном кадрах молодой человек в больших наушниках, микрошортиках и открытой маечке, смотрит на свое отражение в витрине и позирует. Щупленький парнишка то и дело принимает "модельные" позы, тужится и имитирует "традиционные" движения фитнес-спортсменов.

"Когда видишь зеркальную витрину....🤣🤣🤣", – подписал пост Глушко.

Фанаты артиста эротического жанра его чувство юмора оценили и принялись гадать, что побудило молодого парня из ролика так странно себя вести.

"Хочется сказать: "Люди, не губите себя! Не принимайте наркотиков! Развивайтесь и совершенствуйтесь!". А какой следующий шаг? Зоопарк?)) Меня охватывает ужас!; А молодец чувак, хоть и хуинкий, но все движения выполнил хорошо и пластично. А главное какая подача💥 ; Кривое зеркало 😂 ", – писали они ( орфография и пунктуация сохранены).

Самому супругу Королевой своим телом остается только гордиться. Тарзан это понимает и периодически радует поклонник своими голыми фото. Ну а что ? В свои 49 лет он – мускулистый, спортивный и сексуальный! Да комментарии подписчиц это подтверждают. Они ему так и называют: "секс нереальный"!