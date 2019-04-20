"Русская Кардашьян" без лифчика поразила сексуальностью

Модель и в одежде выглядит прекрасно

Анастасия Квитко прославилась тем, что рекламирует бикини, которые смотрятся на ней великолепно. Снимки в одежде девушка публикует в соцсетях крайне редко. Однако и исключение из правил понравилось ее поклонникам.

Квитко выложила в Instagram кадр, на котором позирует в сером комбинезоне на балконе неизвестного здания в Малибу. Под наряд россиянка не стала надевать бюстгалтер. Этот факт и формы знаменитости привели ее подписчиков в полный восторг.

"Шикарная фотография", "Какая красавица", "Я бы с тобой встречался", "Милая ты прекрасна как всегда я наслаждаюсь глядя на тебя и очень люблю тебя красавица!", "Милашка", "Выглядишь идеально", – осыпали комплиментами Квитко ее фанаты.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 19 Апр 2019 в 11:39 PDT

Модель, которая уже несколько лет живет в США, на радость поклонникам отдает предпочтение всегда самым сексуальным нарядам и на снимках выбирает лишь самые чувственные и провокационные позы. Анастасия умело подчеркивает свои достоинства.