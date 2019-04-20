"Русская Кардашьян" без лифчика поразила сексуальностью

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Анастасия Квитко прославилась тем, что рекламирует бикини, которые смотрятся на ней великолепно. Снимки в одежде девушка публикует в соцсетях крайне редко. Однако и исключение из правил понравилось ее поклонникам.
Квитко выложила в Instagram кадр, на котором позирует в сером комбинезоне на балконе неизвестного здания в Малибу. Под наряд россиянка не стала надевать бюстгалтер. Этот факт и формы знаменитости привели ее подписчиков в полный восторг.
"Шикарная фотография", "Какая красавица", "Я бы с тобой встречался", "Милая ты прекрасна как всегда я наслаждаюсь глядя на тебя и очень люблю тебя красавица!", "Милашка", "Выглядишь идеально", – осыпали комплиментами Квитко ее фанаты.
Модель, которая уже несколько лет живет в США, на радость поклонникам отдает предпочтение всегда самым сексуальным нарядам и на снимках выбирает лишь самые чувственные и провокационные позы. Анастасия умело подчеркивает свои достоинства.
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