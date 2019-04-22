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"Захватывает дух": "русская Кардашьян" подразнила формами

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Шикарная грудь модели будоражит фантазию представителей сильного пола

Анастасия Квитко опубликовала в Instagram свежий снимок в белом бикини. На этот раз россиянка выбрала модель, у которой есть вырез на лифе с сексуальными завязочками. Поклонники девушки признались, что не могут перестать смотреть на ее округлости.

Модель приняла в кадре чувственную позу, закрыв глаза, голову при этом она соблазнительно повернула в сторону. Приоткрытый рот и длинные, слегка волнистые волосы шатенки дополнили образ секс-бомбы.

"Самая фотогеничная и красивая модель", "Захватывает дух", "Приятно смотреть", "Потрясающая грудь", "Российская красавица", "Прекрасна", "Какая красивая женщина", "Идеальное тело", "Мне кажется, что шнурок не выдержит", - восторгаются аппетитной фигурой Квитко ее фанаты.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

А вот негативных отзывов под постом модели нет, впрочем, это неудивительно. Подписчики знаменитости всегда с нетерпением ждут "голые" кадры своей любимицы, которая старается не разочаровывать своих поклонников. 

Полина ИВАНОВА
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