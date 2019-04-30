"Огнище": Ходченкова засветилась в постели с режиссером

Звезда фильма "Благословите женщину" заинтриговала фанатов

Светлана Ходченкова стала участницей постельной сцены. Видео того, как это было, она опубликовала в Instagram. Подписчики страницы актрисы потрясены ее откровением.

В ролике кинозвезда в майке с глубоким вырезом на груди и ярких шортиках то прыгает на кровати, то, будто изнемогая, падает на нее, широко расставив ноги. Потом пытается раздеть партнера, требуя: "Снимай футболку". Позже она бежит куда-то топлес, в одних трусах, блистает наготой и целуется.

"Мы выпускаем наше маленькое "кино" о любви, дружбе и спонтанности "Сбежавшие в Аризону!" До сих пор не понимаю, что это было, не верю, что была там..."

– сообщила актриса под видео. И поделилась эмоциями:

"Снимать без группы, без света, без актерских вагончиков это, скажу вам, тот еще экспириенс, но это того стоило! Эти нереальные ощущения ни на что не похожи, моментами абсолютное счастье!"

Новую работу Светлана отдала на суд зрителей. Мало того, еще и предложила им "переворачивать свою жизнь, хотя бы на неделю, вырываться из зоны комфорта". Сама она благодарна режиссеру Александру Молочникову, который ее "втянул в это безумство", и теперь, по словам Ходченковой "жизнь поделилась на до и после".

Все фанаты звезды сражены наповал и не пожалели лестных слов для артистки.

"Аха-ха, огненное огнище", "Отлично выглядите, хороший экспириенс!", "Два раза пересмотрела! Огонь", "Крутые, классные! Обожаю",

– восхитились они. Также поинтересовались, как бы побыстрее увидеть полную версию картины, в которой актриса столь раскованна. Некоторые согласились с мнением Светланы о переменах: "Круто! Это правда нужно иногда делать! Иначе можно сойти с ума".

Светлана Ходченкова редко показывается в откровенном виде, но иногда такое все же случается. Не так давно она снялась раздетой, от чего поклонники потеряли головы.

Ранее актриса оголила прелести, чем буквально довела фанатов до эстетического транса. До этого показалась в мини-шортах, в бикини и совсем обнаженной. И всегда поклонники осыпали ее комплиментами, отмечая прекрасные формы.