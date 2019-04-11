"Жемчужина": Ходченкова снялась раздетой

Актриса взволновала поклонников голым телом

Светлана Ходченкова редко показывается в откровенном виде, но иногда такое все же случается. На странице кинозвезды выложено фото, которое вызвало у подписчиков много эмоций

В кадре актриса обнажена. Она стоит, прикрыв сложенными руками грудь, и смотрит куда-то вверх. Под снимком красавица написала:

"It was amazing Tuesday… (Это был потрясающий вторник)".

Пост не оставил фолловеров равнодушными. Они отрегировали сразу и очень бурно, причем видно, что снимок им очень понравился.

"Жемчужина российского кино", "Не женщина!.. Богиня", "Светлана, вы – русская красавица!", "Сногсшибательно", "Настоящая аристократка", "Самая невероятная", "Божественная!", "Света, потрясающая!", "Вы Богородица – чистая, нежная и солнечная", "Несравненная", "Самая лучшая", "Душка просто",

– восхищались подписчики. И хвалебные комментарии продолжают поступать на страницу кинозвезды.

Знаменитости тоже не остались в стороне. Бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева обратилась к актрисе со словами: "Какая же ты красивая, Света". Отметился и журнал о моде, красоте и звездах, оставив под смайлик в виде сердечка.

Не только поклонники, но и коллеги постоянно говорят и пишут Светлане Ходченковой комплименты. На пошлой неделе лестные высказывания о красоте актрисы появились под ее фото с одного из светских мероприятий. На снимке кинозвезда изображена в платье с открытыми плечами.

И тогда представители шоу-бизнеса отозвались. Певица Полина Гагарина и актриса Анна Цуканова-Котт отметили прекрасный внешний вид Светланы.

Ранее, в сентябре прошлого года, Ходченкова разместила в Instagram кадр, на котором была изображена в открытом купальнике, не скрывающем ни одной пикантной детали ее фигуры, которая у нее – многим на зависть. До этого, летом, показалась голышом в одних белых трусиках и в довольно открытом купальнике, свернувшись клубочком.

В фильме, который сделал актрису популярной, – "Благословите женщину" – у нее были пышные округлости. Теперь же кинозвезда стройная и гибкая, ее вид постоянно восхищает фанатов.

