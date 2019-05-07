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Жена Меладзе показалась без нижнего белья

Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка получила кучу комплиментов

Альбина Джанабаева редко появляется перед публикой в откровенном виде, однако в последнее время она все чаще радует подписчиков. На этот раз артистка выложила кадр без нижнего белья.

"На Лазурном... расскажите, какое море у вас любимое?",

- написала Альбина на своей странице в Instagram.

В кадре Джанабаева появилась в одежде с декольте до пупка. При этом свою пышную грудь артистка не стала прятать в лифчик. Подписчики расхвалили ее за такой смелый наряд.

"Нежная секси образ супер", "Очень красивая!", "Сногсшибательно!", "Супер кадр! Альбина, вы восхитительны!", "А Вы красотка!!!!🔥", "Очень красивый костюм вам очень идёт Альбина 😍 голубой", "Вы красотка!!! Шикарная и неотразимая🌹🌹🌹", "Какая красивая ,вы тут !", "Прекрасна👍", "Вы невероятно обворожительная.. 😍".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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