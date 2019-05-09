Коллеги журналиста выражают соболезнования его родным и близким

Сергей Доренко скончался 9 мая в столице. Трагичная новость шокировала не только его поклонников, но и коллег. Так, Дмитрий Киселев назвал главного редактора "Говорит Москва" "этапом в отечественной журналистике".

Он не представляет себе, что это произошло.

"У него был такой брутальный образ. Но внутри он был человеком очень нежным и ранимым, артистичным. Искал свое амплуа… Был человеком очень щедрым. Я сейчас не могу найти слов, которых он достоин", – рассказал Киселев телеканалу "360".

Владимир Соловьев также считает смерть Доренко потерей для индустрии. Новость стала полной неожиданностью для ведущего телеканала "Россия 1".

"Яркий, сильный, мощный журналист, который прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры. Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений", – цитирует Соловьева telegram-канал "360", который опубликовал и жуткое видео падения Доренко с мотоцикла, после которого его увезли в больницу.

"Ушел 9 мая. В День Победы, успев взглянуть на мирное небо и еще раз предупредив о хрупкости мира. Не верю я, Серега, что ты сейчас над нами не смеешься. А город-то осиротел без тебя мгновенно. Пусть земля тебе будет пухом", – написала в telegram-канале Тина Канделаки.

Ксения Собчак отметила, что верит в то, что смерть Доренко – "роковая случайность".

Главному редактору "Говорит Москва" стало плохо, когда он ехал по делам, после чего он пережил клиническую смерть, но врачам не удалось его спасти. По предварительной информации, он умер от естественных причин.