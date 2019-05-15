Булдаков оставил внебрачного сына без копейки

Вдова получит все имущество ушедшего супруга

Наследницей многомиллионного состояния актера Алексея Булдакова станет его вдова – Людмила Андреевна. Артист позаботился о том, чтобы женщина, которая провела с ним рядом 27 лет, не переживала из-за материальных проблем, и заранее составил завещание.

При этом внебрачный сын артиста Иван ничего не получил от своего звездного отца.

"Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать",

– рассказала Людмила Булдакова в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Она добавила, что Булдакову принадлежали квартира, дачный дом и машина.

Людмила Андреевна призналась, что смерть супруга стала для нее потрясением. В первые дни после страшного известия она не могла ничего делать и плохо понимала, что вообще происходит.

В программу к Малахову пришел и брат Булдакова Леонид. О том, что он родственник актера, мужчина узнал лишь 7 лет назад. Однако за прошедшие с того момента годы братья подружились. Леонид рассказал, что ждал Алексея в гости после ставшей роковой поездки в Монголию.

Звезда "Особенностей национальной охоты" умер 3 апреля 2019 г. в Улан-Баторе.

