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"Бывают ли чудеса на свете": жена Газманова странно высказалась о вдовстве

Олег Газманов. Фото: www.globallookpress.com
Супругу артиста разозлили сообщения в СМИ

Жена Олега Газманова Марина отреагировала на новость о том, что у ее мужа есть опухоль на голосовых связках.

Певец сообщил о недуге во время программы "Секрет на миллион". Его супруга считает, что СМИ неверно подали информацию и уже почти сообщили о разводе, что не соответствует действительности.

"Я тут лечу домой на крыльях любви , а тут со мной почти развелись, почти заболели и почти умерли ))))) Значит , что по версии НТВ – я свободная, молодая, богатая почти вдова ! Боже ж , бывают ли чудеса на свете!", – написала она на своей странице в Instagram.

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Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

Марина подчеркнула, что с Газмановым все в порядке и его жизни ничего не угрожает. При этом она добавила, что откровения дорого обойдутся певцу.

Ранее артист заявил, что несколько лет назад врачи обнаружили на голосовых связках артиста опухоль. Для певца этот диагноз мог стать приговором. Но он не опустил руки и стал бороться. Помогла поддержка семьи – жены Марины и детей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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