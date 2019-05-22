Итоги "Евровидения" признали неверными

Результаты пересмотрели

Страсти вокруг песенного конкурса не утихают.

Европейский вещательный союз выступил с заявлением. После скандала с отстранением Белоруссии от голосования результаты "Евровидения" скорректировали, говорится в сообщении на официальном сайте

К сожалению, российскому исполнителю Сергею Лазареву это не помогло. Он так и остался на третьем месте, а к его 369 баллам прибавился всего один. Обновленные итоги выглядят так: Нидерланды (498 баллов), Италия (472 баллов), Россия (370 баллов).

Напомним, ранее всплыла информация об обмане победителя "Евровидения". Представитель НидерландовДункан Лоуренс представил на конкурс песню, которую исполнял еще в 2017 году.



