Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Голая Волочкова в простыне показала свое ложе для наслаждения

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезда Большого театра поделилась подробностями о ночи любви

Артистка балета Анастасия Волочкова часто радует многотысячную толпу поклонников красивыми снимками. На этот раз 43-летняя красавица показала роскошное фото из своей постели и рассказала о нежной ночи с любимым. 

Прекрасная Анастасия призналась, что любит менять "наряды" для своей кровати. Чтобы показать всю красоту постельного белья и продемонстрировать свой восхитительный вкус, артистка прикрылась алой простыней. 

"Мне ведь идет такое облачение? Царственное, с золотом. Эти комплекты белья из сатина очень приятные! Поспали с любимым и насладились красотой и нежностью. Прежде всего, друг друга", – поведала бывшая звезда Большого театра. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Невозможно не заметить, как Волочкова похорошела после отдыха на Мальдивах. При этом некоторые ее поклонники обеспокоены состоянием своей любимицы. Ранее в Instagram балерины появились очень странные, по мнению пользователей, видеоролики. В многотысячной армии фанатов нашлись и те, кто предположил, что кадры танцовщица снимала в нетрезвом состоянии. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей