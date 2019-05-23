Голая Волочкова в простыне показала свое ложе для наслаждения

Экс-звезда Большого театра поделилась подробностями о ночи любви

Артистка балета Анастасия Волочкова часто радует многотысячную толпу поклонников красивыми снимками. На этот раз 43-летняя красавица показала роскошное фото из своей постели и рассказала о нежной ночи с любимым.

Прекрасная Анастасия призналась, что любит менять "наряды" для своей кровати. Чтобы показать всю красоту постельного белья и продемонстрировать свой восхитительный вкус, артистка прикрылась алой простыней.

"Мне ведь идет такое облачение? Царственное, с золотом. Эти комплекты белья из сатина очень приятные! Поспали с любимым и насладились красотой и нежностью. Прежде всего, друг друга", – поведала бывшая звезда Большого театра.

Невозможно не заметить, как Волочкова похорошела после отдыха на Мальдивах. При этом некоторые ее поклонники обеспокоены состоянием своей любимицы. Ранее в Instagram балерины появились очень странные, по мнению пользователей, видеоролики. В многотысячной армии фанатов нашлись и те, кто предположил, что кадры танцовщица снимала в нетрезвом состоянии.