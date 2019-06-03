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Слишком маленькие трусики: Лещенко засветился в странном виде

Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com
Необычный наряд певца шокировал поклонников

Известный певец Лев Лещенко зарекомендовал себя как человек интеллигентный. Публика настолько привыкла его лицезреть в костюме, что в другой одежде исполнителя даже и не представляет.

Именно поэтому появление 77-летнего артиста в пляжных шортах попросту шокировало поклонников. Они не то чтобы осудили оголившего ноги певца почтенного возраста, однако изрядно посмеялись над ним. 

На фотографии, которую выложил в Instagram его коллега Николай Басков, Лев Валерьянович не один такой. В компании с ним замечены "золотой голос России" и композитор Игорь Крутой. Последний разместился по центру в белых шортах до колен, у Баскова – голубые, самые короткие – у Лещенко. Его наряд в клетку вызвал у пользователей ассоциацию с нижним бельем. (Орфография и пунктуация авторские).

"Лещенко как будто в трусах",

– отметил пользователь.

"Не ноги а личное оскорбление", "Ножки, как у курят", "Лещенко в коротких шортах, теперь я видела все", – подхватили другие.

Кто-то из фанатов назвал их "Трио голоногие", для Баскова же запечатлены "великий, обеспеченный и обаятельный". Правда, кто из них кто, он не указал. 


Ксения АНДРЕЕВА
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