"Как у собаки": Седокова показала изуродованное лицо

Поклонники пришли в ужас от экспериментов певицы с внешностью

Анну умоляют остановиться.

Звезда выложила в своем Instagram портретное фото и получила неожиданную реакцию. Фанаты Седоковой расстроились: часть пользователей заявила, что с каждым новым снимком красотка все меньше похожа на саму себя. Она теряет индивидуальность и былую красоту. Всему виной – чрезмерное увлечение пластическими операциями и уколами красоты, считают поклонники.

Некоторые бесцеремонно сравнили лицо Анны с собачьей мордой и указали, что для матери троих детей она ведет себя слишком безответственно (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Зачем портить природную красоту", "Эх, Аня тебя уже и не узнать... Зачем все эти эксперименты с лицом, ты же красавица. Была..." "Мать троих детей ведет себя как 16 подросток. Мозги бы вам себе купить", "Ну зачем красоту уродовать, пластикой? Анечка, у вас было прекрасное лицо. Зачем увеличивать губы и изменять форму носа? Вы меня извините за откровение, но раньше вы выглядели лучше!" "Была симпатичная, стала обычная , как все. Пластика забирает индивидуальность", "Аня , что у Вас с носом ? Вы на хрюшку похожи на этом фото", "Не красивое , спонсоры для экспорта не поведутся", "Ань, иди спать, ты пьяна!!!" "Как у собаки моська",

– написали они.

Поклонники и раньше отмечали, что Седокова сильно изменилась. Однако сама звезда на просьбы прекратить эксперименты, похоже, не реагирует.