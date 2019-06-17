Другим на зависть: Седокова в вызывающем наряде ушла в отрыв

Певица вовсю наслаждается отпуском

Анна Седокова отправилась на остров Миконос отдохнуть. Артистка тут же принялась публиковать в Instagram горячий фотоотчет. На одном из снимков она позирует на фоне лазурного моря в кроп-топе и мини-шортах – наряд подчеркнул все прелести звезды.

"Давай с тобой напьёмся",

– подписала кадр знаменитость, вооружившись букетом цветов и бутылкой вина.

Подписчики на предложение артистки, которая не уточнила, к кому именно она обращается, ответили согласием. Многие фанаты захотели устроить застолье вместе со своей любимицей.

"Куда лететь?", "Я не пью, но с вами бы выпила", "Наливай, я выезжаю", "Мама продолжает дэнсить", "А давай!", "Ну ты ж мать", "Не, это вам с Волочковой надо", – отозвались поклонники Седоковой, которую не раз критиковали за то, что она, по мнению недоброжелателей, ведет себя так, как не подобает матери троих детей.

На этот раз некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что певица употребляет алкогольные напитки.

А другие как всегда не смогли обойти стороной фигуру звезды. Поклонники, которые не могут оторвать взгляда от Седоковой, пришли к выводу, что она очень сексуальная женщина.

Позже артистка доказала, что россияне не зря считают ее одной из самых привлекательных знаменитостей в отечественном шоу-бизнесе. Она выложила еще один чувственный кадр, на котором позирует в мини-юбке, открывшей ее длинные ноги. При этом Седокова вновь намекнула, что у нее есть таинственный возлюбленный, сообщив, что думает лишь об этом человеке.

Любопытно, что недавно артистка, которая улетела в Грецию, жаловалась, что не может позволить себе вести роскошный образ жизни, так как у нее много различных расходов, например, ипотека.