Другим на зависть: Седокова в вызывающем наряде ушла в отрыв

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Анна Седокова отправилась на остров Миконос отдохнуть. Артистка тут же принялась публиковать в Instagram горячий фотоотчет. На одном из снимков она позирует на фоне лазурного моря в кроп-топе и мини-шортах – наряд подчеркнул все прелести звезды.
"Давай с тобой напьёмся",
– подписала кадр знаменитость, вооружившись букетом цветов и бутылкой вина.
Подписчики на предложение артистки, которая не уточнила, к кому именно она обращается, ответили согласием. Многие фанаты захотели устроить застолье вместе со своей любимицей.
"Куда лететь?", "Я не пью, но с вами бы выпила", "Наливай, я выезжаю", "Мама продолжает дэнсить", "А давай!", "Ну ты ж мать", "Не, это вам с Волочковой надо", – отозвались поклонники Седоковой, которую не раз критиковали за то, что она, по мнению недоброжелателей, ведет себя так, как не подобает матери троих детей.
На этот раз некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что певица употребляет алкогольные напитки.
А другие как всегда не смогли обойти стороной фигуру звезды. Поклонники, которые не могут оторвать взгляда от Седоковой, пришли к выводу, что она очень сексуальная женщина.
Позже артистка доказала, что россияне не зря считают ее одной из самых привлекательных знаменитостей в отечественном шоу-бизнесе. Она выложила еще один чувственный кадр, на котором позирует в мини-юбке, открывшей ее длинные ноги. При этом Седокова вновь намекнула, что у нее есть таинственный возлюбленный, сообщив, что думает лишь об этом человеке.
Любопытно, что недавно артистка, которая улетела в Грецию, жаловалась, что не может позволить себе вести роскошный образ жизни, так как у нее много различных расходов, например, ипотека.
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