"Несвежая и потасканная": Седокову с грязными пятками поставили на место

Аппетитной певице досталось за публичную обнаженку

Звезде больше нечем привлечь внимание, заявили завистники. Анне только и остается, что раздеваться и выставлять прелести на всеобщее обозрение.

Грубые высказывания со стороны пользователей вызвало сексуальное фото Седоковой в Instagram. На кадре она без стеснения позирует в спортивном лифчике и стрингах, сидя на полу.

"Что бы такого плохого сегодня сделать ..." – задалась она вопросом.

Певице указали, что она перестаралась с обилием подобных снимков в своих соцсетях и посоветовали заняться творчеством. Часть комментаторов ехидно отметила, что звезде не стоит оголяться. Другие припомнили Анне ее любовь к вредным вкусностям и намекнули, что пора остановиться. Самые дотошные разглядели грязные пятки артистки и заявили, что неплохо бы сделать уборку (орфография и пунктуация сохранены).

"Похудеть разве что", "Я не понимаю чем тут можно восхищаться постоянно,то что мать троих детей и что?? Сейчас 21 век на дворе,и она не одна такая!То что сейчас сексуально это МОЗГИ,которых у тебя нет,вся какая-то несвежая ,потасканная,вечно это тело довольно таки не стройное,вот приятно наблюдать за Оксаной Самойловой настоящая мама своим детям,любящий муж который её безумно любит,и красивая и ухоженная,свежая,глаза светятся,а тебя как будто жизнь потаскала!Измени себя я не вижу ничего чтобы тобой восхищаться,ты тухнешь!" "Что за чёткий ОРЕХ... И мысли, сразу о плохом", "Выложить фотку в одежде))))" "Пол помой, ноги грязные", "Интересно,а как ваши дети, особенно старшая дочь чувствует себя перед своими друзьями когда все видят что ее мама снимается в таких образах?" "Хорошо что у вас есть это жопа,что вам ещё показывать", "Прикрой попу",

– написали они.

Злопыхатели не в первый раз отправляют красотку в спортзал. Ранее ее раскритиковали за слишком полные, на взгляд "экспертов", руки.