"Хватит жрать!": Седокову унизили из-за огромных рук

Вид артистки и ее режим питания раскритиковали в Сети

Анна Седокова рассказала, как поддерживает форму. Под снимком, выложенным в Instagram, она призналась, что придумала, как можно худеть, не ограничивая себя в еде. Для этого ежедневно утром экс-солистка "ВИА Гры" проводит изнурительную полуторачасовую тренировку, после чего уже не надо думать о запретах, и она "балует себя бокалом шампанского или вкусной булочкой".

Не всем подписчикам понравился такой подход. Они раскритиковали внешность певицы и указали на причины этого:

"Аня меньше кушайте, руки огромные. Мужчины любят нежных и миловидных женщин. А с такими руками только поле пахать... смотрю на старые фото Ваши... два разных человека. До этого худенькая бесформенная, безгубая девочка и сейчас... видно же, насколько все поменялось... Все искусственно, к сожалению", "Люблю все естественное... поэтому-то губы Ваши... просто отвратительны для меня. Поражаюсь, зачем себя так уродовать? Вы очень красивая и без этого утиного клюва", "Аня, хватит жрать!!!", "Оставь ты эти булки, они даже невкусные", "Ручки пора потренировать".

Нашлись и защитники. Поддержав любимицу и поблагодарив за советы, они осыпали ее комплиментами. "Супер идеальная система... а главное, что ты в прекрасной сочной форме!!!", "Божественна", "Аппетитная", "Булочка", "Шикарная", "Красотка", "Вы потрясающая", "Идеальная фигура", "Четко", – восхитились фанаты.

Седокова постоянно делится с подписчиками своей страницы фото и разными идеями. Стоит отметить, что бывшая солистка "ВИА Гры" всегда отличалась пышными формами. При этом нередко жаловалась на то, как любит вкусно поесть.

И о похудении артистка заговорила не в первый раз. Ранее она порассуждала, как избавиться от лишнего веса и заявила, что есть и не толстеть невозможно. В другой раз она дала шутливый совет, как похудеть.

Хотя, наверное, было бы лучше, если бы звезда воспринимала себя такой, как есть. Тогда пользователи Сети не возмущались бы из-за неудачно "отфорошопленных" кадров с изображением ее фигуры, которую певица часто показывает полностью или частично оголенной...