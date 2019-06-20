"Секси Шумахер в бикини": Седокова потряслась на квадроцикле

Филейная часть певицы приковала к себе все взгляды

Анна не боится совершать безумные поступки.

Фанаты оценили смелость звезды, посмотрев видео, где она гоняет на маленьком квадроцикле. Невольный свидетель развлечений Седоковой кричал ей, что она сумасшедшая, рассказала артистка в своем Instagram.

"…а как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги. И только ты как бы на секундочку вроде понимаешь , что происходит , как раз и "вот новый поворот". Так что, быть crazy– это единственный способ выжить…" – философски заключила Анна.

Между тем интерес публики к ролику объясняется еще и тем, что Седокова тряслась на квадроцикле в одном купальнике. Сексуальную гонщицу сравнили с красотками из популярного некогда сериала "Спасатели Малибу" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Булочки супер", "Секси аппетитный Шумахер в – бикини", "Я одна смотрю на её задницу?" "Хорошее место для айфона", "Если честно, думал ты навернёшся", "Я один смотрел только на вид с зади", "Спасатели МаЛиБу спешат на помощь", "Аня, ну ты рил крейзи Красотка",

- прокомментировали пользователи.

Ранее Седокову обругали в Сети, назвав звезду "потасканной" после очередного откровенного фото.