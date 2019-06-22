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"Хочется прикоснуться к легенде": Шаляпин захотел жить с Джинарханяном

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.co
При этом он признался, что боится переезжать в квартиру, где прописан народный артист

Певец Прохор Шаляпин рассказал,что ему хотелось бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном в качестве заботливого внука.

Артист, встречающийся с экс-возлюбленной Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской отметил, что пока не может переехать к ней в квартиру. И виной этому как раз бывший супруг девушки.

"Вообще-то у нее в шикарной квартире прописан народный артист России Армен Джигарханян. Он может вернуться в любой момент. Если честно, я не боюсь, если он вдруг придет. Я бы даже пожил втроем, честно. Мне хочется прикоснуться к легенде", -– сказал Шаляпин в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.

По словам певца, он вместе с Виталиной готовы помогать Джигарханяну "как дедушке, как родному человеку".

В свою очередь, Цымбалюк-Романовская рассказала, что Шаляпин и ее экс-муж "на самом деле чем-то похожи, несмотря на большую разницу в возрасте".

"Оба ведут себя порой как маленькие дети", – уточнила она.

Ранее Шаляпин и Цымбалюк-Романовская записали видео интимного отдыха в ванной.

Андрей ДОВЛАТОВ
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