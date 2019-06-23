"Большой и красивый": Киркорова атаковали женщины

Поп-короля умоляют показать все

Филипп не на шутку раздразнил любопытство поклонниц.

В Сети появились ролики, после которых певца буквально атаковали дамы. Киркоров держит интригу перед премьерой клипа "Стеснение пропало". В своем Instagram он публикует лишь коротенькие отрывки, заставляя публику изнывать от нетерпения.

Как стало известно ранее, в клипе Киркорова снялись российские звезды Светлана Лобода, Михаил Галустян, Александр Ревва, Ксения Собчак и Сергей Лазарев. Судя по тизерам, видео обещает быть весьма забавным. Так, в одном из роликов некие люди в черном разыскивают короля Филиппа, допрашивая всех, кто встречается на пути.

"Как выглядит король Филипп Киркоров?" - вопрошают они у растерявшегося Галустяна.

"Ааааа, Филипп. Он большой, красивый",

- отвечает тот.

Самой смешной зрители нашли реакцию Лазарева.

"Подождите немножко", – попросил певец и припустил от подозрительных незнакомцев по коридору.

Полное видео поклонники Киркорова увидят уже завтра, 24 июня. Однако многие отмечают, что так хотят посмотреть клип, что уже не в силах ждать. Есть среди комментаторов и критики, которым не понравилось, что Филипп именует себя королем (орфография и пунктуация сохранены).

"ФИЛИПП ТЫ БЕЙОНСЕ РОССИИ", "Милый мой Филипп мммм Я с Вами", "Королева всего одна – это Пугачева, все остальное – мусор!!! В Америке – Мадонна", "Филипп такой большой красивый!!!!" "Лазарев так быстро убежал", "Интрига просто бомбическая! Уже даже терпения не хватает так сильно хочется увидеть высокого и красивого в новом с юмористическим уклоном клипе Судя по публикациям клип должен быть смешным, безумно интересным и необычным! Жду с нетерпением премьеру классного клипа!"

– пишут они.

Ранее Киркоров снял на камеру роды.