Примадонна уверена, что даже одна вещь может сделать жизнь женщины лучше

В Сети активно обсуждают совет Аллы Пугачевой. По мнению звезды эстрады, представительница слабого пола может с легкостью покорить мужчину с помощью чувства юмора.

"Дорогие женщины. Прежде всего вас не должно покидать чувство юмора по отношению к мужчине, и все будет хорошо",

– поделилась когда-то Пугачева в одном из интервью.

Поклонники певицы вспомнили ее мудрость и опубликовали на фанатсткой страничке артистки в Instagram эту цитату. В комментариях под постом разразилась бурная дискуссия о том, насколько верны слова Примадонны, которая сама крайне редко обновляет свою страницу в соцсети. Многие женщины согласились с Пугачевой, к которой порекомендовали молодым девушкам прислушиваться.

"Спасибо вам Алла Борисовна за мудрый совет. Учтем, а то мы все серьезные. От этого и дисгармония", "Это правда, если бы я воспринимала мужа только всерьёз, то 35 лет мы бы не прожили", "Красива, мудра и бесподобна", "Точно, иногда посмеяться над ситуацией – самое мудрое, что можно сделать", "Да, сказано верно!" – высказались россиянки.

Не все поклонницы оказались согласны с высказыванием Пугачевой. Некоторые женщины отметили, что совет хороший, только при условии, что чувство юмора есть, и задались вопросом, что делать, когда его нет. Ответ интернет-пользователям найти так и не удалось.

"Очень красиво сказано, но если рядом мужчина не внимательны и постоянно в стрессе, как можно постоянно шутить", "Хороший совет, когда есть чувство юмора, а когда его нет?", "Когда всё у твоих ног, прям обхохочешся что уш там", – добавили недовольные пользователи Сети.

Пугачева уже 18 лет счастлива в отношениях с Максимом Галкиным. Наверняка, чувство юмора помогает артистке сохранять гармонию в браке. Супруги воспитывают общих детей Гарри и Лизу, видео с которыми поклонники пары просто обожают.