"Большой окорок": Седокова раскорячилась у бассейна

Нибиру
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Обладательнице роскошной попы намекнули, что "голые" фото уже порядком поднадоели.
Поклонники Анны Седоковой расценили как оскорбление свежий снимок артистки, которая наслаждается греческим солнцем на отдыхе. Певица опубликовала в своем Instagram кадр, где лежит спиной к фотографу в откровенном купальнике. Стринги не скрывают аппетитных изгибов тела звезды, загорающей у бассейна.
"Иногда единственный выход – просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед", – философски подписала она снимок.
Пользователи не скрывали своего раздражения и открыто сказали Седоковой, что ее прелести видели все и пора придумать что-то новое. Некоторые позволили себе грубые комментарии, отметив, что Анна не так уж стройна, чтобы сниматься в таких позах (орфография и пунктуация сохранены).
"Анют Орешки твои уже видели все", "Фото очень красивое… я бы единственное убрала Вас, чтобы не портить вид вашей огромной и уже далеко не попы, ну или легла поизящней, не в раскорячку… а вот волосы ваши прекрасны!!!" "Большой окорок вялется на Кипрском солнышке", "И постоянно задом к людям!!!"
- возмутились комментаторы.
Ранее Седокова представила клип, который сочли чересчур откровенным.
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