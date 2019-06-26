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"Большой окорок": Седокова раскорячилась у бассейна

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица повернулась к публике пятой точкой

Обладательнице роскошной попы намекнули, что "голые" фото уже порядком поднадоели.

Поклонники Анны Седоковой расценили как оскорбление свежий снимок артистки, которая наслаждается греческим солнцем на отдыхе. Певица опубликовала в своем Instagram кадр, где лежит спиной к фотографу в откровенном купальнике. Стринги не скрывают аппетитных изгибов тела звезды, загорающей у бассейна.

"Иногда единственный выход – просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед", – философски подписала она снимок.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Пользователи не скрывали своего раздражения и открыто сказали Седоковой, что ее прелести видели все и пора придумать что-то новое. Некоторые позволили себе грубые комментарии, отметив, что Анна не так уж стройна, чтобы сниматься в таких позах (орфография и пунктуация сохранены).

"Анют Орешки твои уже видели все", "Фото очень красивое… я бы единственное убрала Вас, чтобы не портить вид вашей огромной и уже далеко не попы, ну или легла поизящней, не в раскорячку… а вот волосы ваши прекрасны!!!" "Большой окорок вялется на Кипрском солнышке", "И постоянно задом к людям!!!"

- возмутились комментаторы.

Ранее Седокова представила клип, который сочли чересчур откровенным.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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