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Неделю нет вестей: Гузеева не выходит на связь

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Загадочное молчание звезды затянулось

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева внезапно перестала радовать поклонников новыми постами в соцсети.

Напомним, ранее актриса написала проникновенное обращение:

"Друзья, я знаю что вы пишете много разных приятностей в личные сообщения, но! я их удаляю не прочитав: я не психолог, не скорая помощь, не банкомат... Не тратьте свое время... Ну и мерзят конечно в бан(я у себя одна). Всем счастья!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

После этого Гузеева погрузилась в молчание, длящееся уже целую неделю. Комментарии под этим постом звезда тоже отключила.

Возможно, ведущая устала от хейтеров, которые раньше частенько набегали на ее страничку, оставляя колкие реплики под постами Ларисы.

А может быть все дело в том, что телевизионная устроительница судеб просто решила немного отдохнуть.

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Валентина МАЙОРОВА
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