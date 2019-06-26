Неделю нет вестей: Гузеева не выходит на связь

Загадочное молчание звезды затянулось

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева внезапно перестала радовать поклонников новыми постами в соцсети.

Напомним, ранее актриса написала проникновенное обращение:

"Друзья, я знаю что вы пишете много разных приятностей в личные сообщения, но! я их удаляю не прочитав: я не психолог, не скорая помощь, не банкомат... Не тратьте свое время... Ну и мерзят конечно в бан(я у себя одна). Всем счастья!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

После этого Гузеева погрузилась в молчание, длящееся уже целую неделю. Комментарии под этим постом звезда тоже отключила.

Возможно, ведущая устала от хейтеров, которые раньше частенько набегали на ее страничку, оставляя колкие реплики под постами Ларисы.

А может быть все дело в том, что телевизионная устроительница судеб просто решила немного отдохнуть.