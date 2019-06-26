Неделю нет вестей: Гузеева не выходит на связь

Нибиру
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Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева внезапно перестала радовать поклонников новыми постами в соцсети.
Напомним, ранее актриса написала проникновенное обращение:
"Друзья, я знаю что вы пишете много разных приятностей в личные сообщения, но! я их удаляю не прочитав: я не психолог, не скорая помощь, не банкомат... Не тратьте свое время... Ну и мерзят конечно в бан(я у себя одна). Всем счастья!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
После этого Гузеева погрузилась в молчание, длящееся уже целую неделю. Комментарии под этим постом звезда тоже отключила.
Возможно, ведущая устала от хейтеров, которые раньше частенько набегали на ее страничку, оставляя колкие реплики под постами Ларисы.
А может быть все дело в том, что телевизионная устроительница судеб просто решила немного отдохнуть.
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