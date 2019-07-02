Звезда советского кино отодвинула день смерти

Больная раком актриса очень похудела, но не сдалась

У Александры Яковлевой, известной по советским фильмам "Чародеи", "Экипаж" и "Человек с бульвара Капуцинов", 2 июля – день рождения, ей исполнилось 62 года. Уже несколько месяцев звезда бьется с онкологическим заболеванием. Прогнозы врачей были неутешительны – они говорили, что жить ей осталось недолго, однако упорство помогло любимице зрителей выстоять.

Актриса, как стало известно ранее, похудела на 20 килограммов. О сопротивлении недугу она впервые рассказала широкой публике в одном из выпусков программы "Привет, Андрей!".

В феврале 2019 г. Яковлеву госпитализировали. Немного позже ее дочери позвонили из клиники и попросили увезти мать домой, объяснив это тем, что шансов побороть рак нет, и через три месяца кинозвезда умрет.

"Вот я столкнулась с онкологией и опустила руки. Навалились страх и жуткая депрессия",

– вспоминала советская кинозвезда, признавшись, что умирать не хотелось. Но нашелся медик, который решил помочь, если она готова бороться. Актриса не опустила руки, не побоялась объявить о серьезных проблемах со здоровьем на всю страну и заявила, что врач-профессор вытащила ее.

Не так давно в Пушкине прошел спектакль, в котором играла Александра Яковлева. Когда актриса вышла на сцену, зрители ликовали. После концерта ее буквально завалили цветами.

Александру готовили к славе с детства, и она оправдала ожидания родных – прославилась, сыграв главные роли в фильмах "Экипаж", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Чародеи". К сожалению, она потеряла близких, позже лишилась работы, но это не сломило ее.

В тяжелой ситуации артистка оказалась без поддержки некоторых дорогих людей. Узнав о страшном диагнозе, они отвернулись от нее.

Из кино она ушла в чиновницы и делала все для культурного развития родного города. Актриса все еще борется со смертельтным недугом, отмечает StarHit, и плохой прогноз не сбывается - три месяца остались позади, но Яковлева, к счастью, жива. Почитатели таланта актрисе желают ей здоровья и долгих лет.