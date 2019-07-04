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"Выживший из ума дедок": Краско растоптали после откровений о молоденьких

Иван Краско. Фото: www.globallookpress.com
Актер превратил свою жизнь в настоящий водевиль

Иван Краско стал героем программы "Судьба человека". Артист рассказал Борису Корчевникову, почему расстался с третьей женой Натальей Валь и как умирал его сын Андрей. Однако откровения Краско не нашли понимания у интернет-пользователей.

Актер поведал, что не стал бороться за Наталью, у которой вспыхнули чувства к прежнему возлюбленному, потому что она свободный человек. Спустя время экс-супруги все-таки воссоединились и продолжают воспитывать двоих сыновей, несмотря на его брак с Натальей Шевель, которая была младше мужа на 60 лет. Супруги расстались во многом из-за неготовности девушки стать матерью.

Многие пользователи Сети пришли к выводу, что Краско в его почтенном возрасте жить с молодыми девушками, как его последняя супруга, не пристало. Злопыхатели отметили, что актер опозорился любовными скандалами. Зрители также не поняли его претензии к Наталье за то, что та не родила ему дочь. По мнению пользователей Сети, артисту прежде стоило бы подумать о том, где будет жить семья и на что.

"Эх, что пошло не так? Не гонялся бы ты, дед, за молодыми. Ведь, как актера, никто не знает, все обсуждают ушлых молодых "жен", а настоящая жизнь, увы, проходит мимо", "Старый, выживший из ума дедок. О душе подумай, а не о молодых девках", "На старости лет так осрамиться", "О чем он думает: "Наташа маленькая, не родила мне дочку! Два сыночка у меня есть! Какая семья без дочки?" А как жить: без квартиры? на пенсию?"

– негодуют интернет-пользователи.

Иван Краско и Наталья Шевель. Кадр youtube.com

Некоторые полагают, что у Краско есть актерская нереализованность, которая не дает ему покоя.

"Согласитесь, многие женятся в пожилом возрасте, но мало кто оденет адмиральский мундир и будет кататься на кабриолете в мороз, прямо водевиль", – утверждают такие.

Артист в разговоре с коллегой затронул тему и смерти своего сына, признавшись, что наследника погубила алкогольная зависимость, от которой его не смогли спасти родные. Зрители, посмотревшие интервью Краско, не стеснялись выражать свои впечатления в комментариях на странице программы в Youtube, отметив, что больше им нравился сын, чем отец.

"Сноб эгоистичный. Актёр – сплошные эпизоды. Андрей Краско - Актёр с большой буквы. А папа так, мимо проходил", "Он известен только за счет своего сына. Вообще об этом таракане уже нужно забыть. Страшен, гнусен и нелеп", – добавили зрители.

Впрочем, нашлись и те, кто не считает возможным осуждать актера:

"Каждый живет как хочет и не чего его осуждать", "Хороший мужик, честный! P.S. Мне бы так в его годы за девчонками приударять", "Жаль его", - поддержали актера неравнодушные поклонники. 

Полина ИВАНОВА
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