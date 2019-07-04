Танцы и алкоголь: Лобода взяла дочь на взрослую вечеринку

Девочке, судя по всему, было некомфортно снимать видео вместе с мамой

Светлана Лобода наслаждается заслуженным отдыхом, который проводит с 8-летней дочерью Евангелиной. Чтобы малышка не скучала, артистка взяла ее с собой на вечеринку с подругами.

Лобода детально показывала в Instagram-историях, как зажигала весь вечер, который не обошелся без алкоголя. Сначала звезда, которая не отказала себе в вине, ее дочь и подруги поужинали.

Во время трапезы певица обращалась к уставшей наследнице и почему-то твердила: "Не жуй". Однако Евангелина вела себя сдержанно. И даже когда речь зашла о забавной теме – фильтрах к видео, девочка не проявила особого интереса.

Лобода же продолжила веселиться и показывать свой досуг подписчикам в соцсети. Знаменитость танцевала, а после, вероятно, вместе с дочерью каталась по ночному городу.

Как пишет VistaNews, пользователи Сети осудили Лободу за то, что она взяла маленькую девочку на такое недетское мероприятие, да еще и вела себя неподобающе.

Впрочем, артистка так редко отдыхает, что, возможно, решила нагуляться на год вперед. Ведь уже 12 июля у нее начнется новая волна постоянных концертов.