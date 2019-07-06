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"По просьбам мужчин": Семенович обнажилась на пляже

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица призналась, что не стесняется своей полноты

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала в Instagram новые сексуальные фото. На снимке певица позирует в модном черном купальнике со шнуровкой на животе и бедрах.

Как призналась Семенович, фото попали в Сеть "по многочисленным просьбам" мужской аудитории. Она спросила у мужчин, как они относятся к дамам с формами и, не стесняясь, назвала себя секс-символом.

"Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда", -– написала звезда.

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Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон 😉😂 Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами?🤩 Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда 😂😉🔥 Я никак не могу понять, почему Мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер ?😳 Какая-то несправедливость получается, вот давайте разбираться . Много у меня подписчиц с пышной грудью?👇🏼 #анясеменович #мысливслух #красиваядевушка #отдых #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Она также пожаловалась на притеснения обладательниц пятого и шестого размеров груди со стороны дизайнеров мировых брендов.

"Шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер? Какая-то несправедливость получается", -– возмутилась артистка.

Такие откровения Семенович не остались незамеченными: она получила массу комплиментов.

"Девочки вас бог одарил самым красивым богатством не худейте и ничего не делайте, будьте такими красотками", "Люблю женщин у которых есть за что продержаться", "Ничего красивого нет в худобе. Так что, будьте счастливы и не парьтесь!", -– отметили подписчики.

Но были и те, кто высмеял Семенович за слова о "секс-символе".

"Худеть надо и следить за собой", "Думаю уже давно не секс символ. Сейчас его нет. Потому что видимо всё переделанные. И почему тогда не замужем?"-– вопрошали они.

Ранее звезда "Дома"-2 посоветовал Семенович отказаться от обтягивающих вещей. Также певица засветила грудь на фото из бассейна, что не всем поклонникам пришлось по душе.


Андрей ДОВЛАТОВ
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