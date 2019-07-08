Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Бесконечно жаль": Лолита расстроила Малахова

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Шоумен посочувствовал своей звездной подруге из-за проблем в семье

Новость о расставании эксцентричной певицы Лолиты с пятым супругом, спортсменом Дмитрием Ивановым, заставила загрустить телеведущего Андрея Малахова.

О том, что пара решила расстаться после девяти лет брака Лолита объявила 4 июля.

"Лолита, как всегда, самоиронична и свои настоящие переживания скрывает. Дима, я уверен, не такой стойкий", - 

проницательно написал Малахов на страницах издания "СтарХит".

Ведущий вспомнил, как Лолита рассказывала ему о том, что вместе с мужем они строили дом в Болгарии, купили для этого большой участок.

"Когда прилетели начинать стройку, увидели, что сорняки ростом с мужа. Очень много времени потратили на дом, постройку бани, беседок. Дима часто копался на приусадебной территории, весь ландшафтный дизайн он сделал сам. Подбирал каждый камушек, обустраивал все с душой", - 

приводит Малахов воспоминания Лолиты.

Развод певицы стал неожиданностью не только для Малахова, но и для многочисленных поклонников Лолиты. Со стороны супруги казались очень гармоничной парой. Теперь одна из самых ярких звезд российской эстрады планирует "наслаждаться семьей и работой".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей