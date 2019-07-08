"Бесконечно жаль": Лолита расстроила Малахова

Шоумен посочувствовал своей звездной подруге из-за проблем в семье

Новость о расставании эксцентричной певицы Лолиты с пятым супругом, спортсменом Дмитрием Ивановым, заставила загрустить телеведущего Андрея Малахова.

О том, что пара решила расстаться после девяти лет брака Лолита объявила 4 июля.

"Лолита, как всегда, самоиронична и свои настоящие переживания скрывает. Дима, я уверен, не такой стойкий", -

проницательно написал Малахов на страницах издания "СтарХит".

Ведущий вспомнил, как Лолита рассказывала ему о том, что вместе с мужем они строили дом в Болгарии, купили для этого большой участок.

"Когда прилетели начинать стройку, увидели, что сорняки ростом с мужа. Очень много времени потратили на дом, постройку бани, беседок. Дима часто копался на приусадебной территории, весь ландшафтный дизайн он сделал сам. Подбирал каждый камушек, обустраивал все с душой", -

приводит Малахов воспоминания Лолиты.

Развод певицы стал неожиданностью не только для Малахова, но и для многочисленных поклонников Лолиты. Со стороны супруги казались очень гармоничной парой. Теперь одна из самых ярких звезд российской эстрады планирует "наслаждаться семьей и работой".

