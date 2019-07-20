"Это еще цветочки": Кудрявцеву накрыл психоз

Телеведущую мучают кошмары

Лера страшно боится за своего ребенка.

Блондинка призналась, что не может нормально спать, а на улице ждет отовсюду опасности.

"Мамули , скажите как избавлялись от психоза за детей ? Мне уже сны кошмарные снятся , то Машины, то балконы , то Вода . готова стоять на обочине пол часа , чтоб даже шума Машины не было слышно , а то вдруг какой нить идиотина летит например . Паника короче или нервы не в ******" - эмоционально поделилась она в Instagram.

Новоиспеченную маму бросились утешать звездные подруги. Кудрявцевой посоветовали гнать прочь дурные мысли и думать только о хорошем. Ложку дегтя добавила ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева. Она намекнула, что самое страшное еще впереди и расслабляться не стоит. Видимо, артистка имела в виду грядущий подростковый возраст.

"солнышко , с появлением детей появляются и страхи ) гнать их! И заполнять голову только хорошими мыслями стараться",

– написала Светлана Лобода.

"Никак. Пока цветочки у тебя..."

– предостерегла Гузеева.

Поклонники Леры засыпали маленькую красавицу комплиментами (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Малышка у вас очаровательная! Пусть все будет хорошо", "Лапота, доченька и мама!!!!!" "маленькая прелесть!!!" – восхитились они.

Ранее Кудрявцева рассказала, как от нее убежал муж.