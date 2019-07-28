Мохнатая Волочкова прижалась к мужчине и засветила свой куст

Нибиру
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Сильный пол ни на минуту не оставляет роскошную Анастасию без внимания. Чуть ли не ежедневно балерина принимает мужчин в своей резиденции и хвастается дарами, брошенными к ее ногам.
Волочкова, несмотря на страстный роман, судя по всему, не в силах отказать в общении и другим. Так, накануне шикарную виллу звезды посетил таинственный незнакомец в маске и резиновых шлепанцах. А чуть позже прекрасной артистке вручал подарок уже другой.
"Сегодня день прекрасных людей и встреч", – написала она в своем Instagram, представив некого мастера по омоложению души и тела. На снимке Настя позирует с ним в обнимку.
"А меня сегодня омолодил его куст роз белых, подаренный мне",
– добавила она. Растения в горшке одетая в мохнатую шубу и дырявые джинсы Волочкова нежно прижала к себе.
Ранее эпатажная звезда дала публике очередной повод для обсуждения ее физических возможностей, усевшись на шпагат в футбольных воротах.
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