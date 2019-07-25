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"Защитила": Волочкова растянулась в воротах

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина уселась в шпагате на футбольном поле

Анастасия Волочкова снова показала коронный номер. Только на этот раз выбрала для этого новое место – стадион. Она сфотографировалась с раздвинутыми ногами в воротах, а кадры выложила в соцсети.

На первом она сидит на шпагате лицом к объективу с букетом в руках. На втором звезда повернута спиной, а цветы лежат на траве.

защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в "Книгу Рекордов России"!",

– объявила балерина под фото. И, предложив отгадать длину своей растяжки, заверила: "Теперь ни один гол не будет в эти ворота забит!"

Анастасия Волочкова посетила подмосковный город на днях. Сначала она в странном виде побывала в монастыре, где беседовала с местным священником, а потом оказалась на футбольном матче детской команды. 

Юным спортсменам балерина с удовольствием раздала автографы и так же – с улыбками и добрыми пожеланиями – общалась с руководством клуба. А затем – впервые – продемонстрировала свой фирменный шпагат в футбольных воротах. 

Только вот комментарии под кадрами в Instagram артистка давно закрыла. Поэтому очередную порцию комплиментов и критики ей прочитать не удастся...

Фоторепортаж
Королева эпатажа: Волочкова привела поклонников в легкий шок
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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