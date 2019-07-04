Балерина послала критиков подальше

Все мысли Анастасии Волочковой занимает новый творческий проект "Клоун и балерина" и она, видимо, ждала поддержки от фанатов, которая "очень значима". Но была разочарована: после того как артистка допустила подписчиков в свой Instagram, злопыхатели атаковали ее страницу и отправили туда массу нелестных и грубых слов.

Блондинка в долгу не осталась и ответила критикам своего таланта.

"Я совершила жалкую попытку включить комментарии под одним постом, но понимаю, что этого делать не надо! Надо мне сохранять спокойствие от злыдень недолюбленных мужчинами и жизнью...",

– отметила "королева шпагата" под новым видео.

После этого она резко добавила: "А вы на высоте попробуйте исполнить такие трюки, милые дамы..🐣💃🏼 И вас ваши мужчины оценят за ваш труд!💃🏼 Но.... Сможете ли...? А музыка!! Полет!! Это моя стезя!🙏🏻"

И заключила: "Не дам вам более возможности на этой творческой странице изливать говнище пустых и безнадежных уродливых завистливых обсуждений.🤮 Отпишитесь, кто меня не любит! Вы мне безразличны. Потому что я вас знать не знаю. И не хочу".

Анастасия также призналась, как "утром от боли в стопе не могла на нее наступить". Однако Волочкова – "очень терпеливый человек по жизни" и ее врожденным качеством является сила воли, собрав которую, она "отправилась на репетицию", объяснив это тем, что "очень любит свою профессию и поработать физически над своим телом".

От непривычной нагрузки у балерины все болит, "но музыка и творческий процесс подготовки к премьере помогают терпеть боль". Ей "не хотелось отвлекаться на это, привлекать внимание к боли и останавливать репетицию, ведь у них "Балерина в зазеркалье цирка", а "цирк тоже травмоопасное искусство".

Новая работа отнимает силы и здоровье танцовщицы. Поэтому она не жалеет себя и трудится не покладая рук и не соединяя ног. мечтает повторить успех Анапы на столичной сцене и поэтому очень старается, не обращая на полученную на днях травму, из-за которой не спала всю предыдущую ночь.

Танцовщице непросто дается разучивание новых элементов. Ранее, после репетиции, Волочкова почувствовала дикую боль, и оказалось, что она подвернула стопу.

Анастасия трудится от зари до зари и при этом находит время поделиться опытом с фанатами. На днях Волочкова показала, как тренирует растяжку и поддерживает стройное тело в форме. Однако общаться с публикой в соцсети отказывалась и раньше, и, как стало понятно из ее нового поста, теперь долго не захочет.

