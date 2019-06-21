Опустившуюся Волочкову послали в консьержки после ее жалоб на тяжелую жизнь

Балерина рассказала о нелегком пути к успеху и нарвалась на грубость

Анастасия Волочкова, похоже, напрасно смиловалась – открыла комментарии под фото из архива в Instagram. Ее страницу буквально завалили негативные коммментарии: рассуждения о трудном пути к успеху и вопросы о том, мерил ли кто-нибудь "хоть раз пуанты" и стирал ли "пальцы в кровь", не понравились многим, и ее послали в консьержки, припомнив и ее пьянство, и загулы, и скандалы.

Как призналась балерина, жизненный опыт пришел к ней после многих грехов и ошибок. "Но я прошла именно СВОЙ путь к УСПЕХУ. За который пришлось заплатить. Но не деньгами, а большим...", – сообщила балерина. И отметила, что об этом можно узнать из ее биографической книги.

В соцсети не осталось равнодушных. Одни набросились на артистку и не постеснялись в выражениях:

"Анастасия Волочкова сегодня – это опустившаяся женщина. Пьющая, гулящая, распущенная (поведение, и речь, и манеры)", "Ты, правда, запарила со своими щелкунчиками и балетом в 5 лет!!!", "Настя, в себе?", "Баба Настя не умеет думать. Она в голову только ест, курит и сует детородные органы", "Почему все шпагатами и пуантами в ее голове меряется?",

Другиеупрекали танцовщицу за жалобы и приводили примеры собственного тяжелого труда.

"Волочкова – единствнная, кто постоянно ноет, доказывая всем какая она трудяга, про какой-то путь к какому-то успеху... Так смешно...", "Вы не балерина! Вы плохая танцовщица, без слуха и чувства ритма! А ноги свои Вы загубили по собственной глупости, и их можно и нужно лечить!", "Рассказать мой тернистый путь в медицину?! И сколько мне пришлось пережить?!",

– возмущались они. Некоторые высказывания даже выглядят как плевки или оплеухи:

"Старая, больная бабушка ты уже, танцы не для тебя уже, иди работать в другую профессию, например, консьержкой", "Волочкова опять в запое, даже коменты забыла закрыть... и как всегда бред пишит, видимо, старческий маразм на фоне длительного алкоголизма", "Настя, никто тебя не любит, никому ты неинтересна. Все заходят только поржать с тебя. Старая, больная бабушка ты уже". Однако блондинка и ухом не повела, ведь ей не в диковинку подобное.

До этого Волочкова закрывала комментарии в соцсети. Она посоветовала злопыхателям "изливать желчь" на своих пустых страницах.

Недавно Анастасия предалась сладким воспоминаниям о полученном на гастролях в Анапе удовольствии. Из слов балерины стало понятно, что номер с клеткой, в которой ее подвешивали в шпагате, произвел на нее неизгладимое впечатление.

Ранее звезду не раз ругали за развязное поведение – "хамство, разврат и эскорт", "дикие выходки, буханина, каждодневный скандал из ящика с ее участием, шпагаты". На ней даже поставили крест.