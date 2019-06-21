Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Опустившуюся Волочкову послали в консьержки после ее жалоб на тяжелую жизнь

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина рассказала о нелегком пути к успеху и нарвалась на грубость

Анастасия Волочкова, похоже, напрасно смиловалась – открыла комментарии под фото из архива в Instagram. Ее страницу буквально завалили негативные коммментарии: рассуждения о трудном пути к успеху и вопросы о том, мерил ли кто-нибудь "хоть раз пуанты" и стирал ли "пальцы в кровь", не понравились многим, и ее послали в консьержки, припомнив и ее пьянство, и загулы, и скандалы.

Как призналась балерина, жизненный опыт пришел к ней после многих грехов и ошибок. "Но я прошла именно СВОЙ путь к УСПЕХУ. За который пришлось заплатить. Но не деньгами, а большим...", – сообщила балерина. И отметила, что об этом можно узнать из ее биографической книги.

В соцсети не осталось равнодушных. Одни набросились на артистку и не постеснялись в выражениях:

"Анастасия Волочкова сегодня – это опустившаяся женщина. Пьющая, гулящая, распущенная (поведение, и речь, и манеры)", "Ты, правда, запарила со своими щелкунчиками и балетом в 5 лет!!!", "Настя, в себе?", "Баба Настя не умеет думать. Она в голову только ест, курит и сует детородные органы", "Почему все шпагатами и пуантами в ее голове меряется?",

Другиеупрекали танцовщицу за жалобы и приводили примеры собственного тяжелого труда.

"Волочкова – единствнная, кто постоянно ноет, доказывая всем какая она трудяга, про какой-то путь к какому-то успеху... Так смешно...", "Вы не балерина! Вы плохая танцовщица, без слуха и чувства ритма! А ноги свои Вы загубили по собственной глупости, и их можно и нужно лечить!", "Рассказать мой тернистый путь в медицину?! И сколько мне пришлось пережить?!",

– возмущались они. Некоторые высказывания даже выглядят как плевки или оплеухи:

"Старая, больная бабушка ты уже, танцы не для тебя уже, иди работать в другую профессию, например, консьержкой", "Волочкова опять в запое, даже коменты забыла закрыть... и как всегда бред пишит, видимо, старческий маразм на фоне длительного алкоголизма", "Настя, никто тебя не любит, никому ты неинтересна. Все заходят только поржать с тебя. Старая, больная бабушка ты уже". Однако блондинка и ухом не повела, ведь ей не в диковинку подобное.

До этого Волочкова закрывала комментарии в соцсети. Она посоветовала злопыхателям "изливать желчь" на своих пустых страницах.

Недавно Анастасия предалась сладким воспоминаниям о полученном на гастролях в Анапе удовольствии. Из слов балерины стало понятно, что номер с клеткой, в которой ее подвешивали в шпагате, произвел на нее неизгладимое впечатление.

Ранее звезду не раз ругали за развязное поведение – "хамство, разврат и эскорт", "дикие выходки, буханина, каждодневный скандал из ящика с ее участием, шпагаты". На ней даже поставили крест.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Невиданное дело: Путин дважды прослезился на "Прямой линии"

Глава государства расчувствовался на ополченцах и старушке

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей