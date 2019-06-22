Сплошная экономия: Волочкова отказалась от роскошной жизни

Балерина экономит на гостиницах и перелетах

Анастасия Волочкова жила в Анапе, где участвовала в шоу "Клоун и балерина" в обычной гостинице и летела обратно в Москву в эконом-классе, а не в бизнесе, как раньше. Узнав об этом, недоброжелатели предположили, что у Волочковой, привыкшей к роскошной жизни, наступили не самые лучшие времена в финансовом плане.

На этом, как сообщает "Телепрограмма", экономия балерины не закончилась. По информации издания, перед концертом Волочкова отказалась от услуг гримеров и визажистов и сделала макияж сама. Причем не в специальной комнате, а прямо перед сценой между рядами зрительских кресел.

Известно, что в Анапе концерты прошли при полном аншлаге. Однако пока нет ясности, посетит ли звезда другие российские города. Партнер балерины Николай Челноков, впрочем, уже заявил, что вероятность такого сценария существует. Но все упирается в финансы.

"Денег у меня нет, у Насти тоже нет. Если найдутся спонсоры, то мы поедем в тур по городам России", -– сказал он.

Напомним, ранее мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на выступление Волочковой, однако она все равно решила побывать в этом городе с гастролями.

Утро сообщало, что балерина рассказала о нелегком пути к успеху и нарвалась на грубость от комментаторов в соцсетях. Звезду послали в консьержки и назвали "опустившейся женщиной".

Стоит отметить, что критика в адрес Волочковой льется регулярно. Ее ругали за развязное поведение – "хамство, разврат и эскорт", "дикие выходки, "шпагаты" и ней даже поставили на ней крест.







