Ушла из жизни знаменитая советская артистка

Певицы не стало в 81 год

Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили в театре "Русская песня", солисткой которого она была.

"На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Александра Ильинична Стрельченко... Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", – записано на сайте "Русской песни".

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким певицы.

Ранее стало известно, что артистке вызвали "скорую". По словам сына, у нее кружилась голова. До этого поступала информация о том, что певицу нашли без сознания.

Александра Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года. Она была любимой певицей советских руководителей. Ее называли королевой народной песни и "бриллиантовым голосом России". Особую народную любовь получили в ее исполнении песни "Подари мне платок", "Когда б имел златые горы", "Кудрявая рябина".

Голос Стрельченко звучал в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта", а также в симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная". Фирма "Мелодия" записала четыре сольных пластинки певицы и несколько аудиокассет, в которые вошли русские народные песни и песни советских композиторов в исполнении артистки.

В 1984 г. певица была удостоена звания "Народная артистка РСФСР".

