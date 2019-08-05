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Названы наследники огромного состояния Токарева

Вилли Токарев. Фото: www.globallookpress.com
У шансонье остались дорогая недвижимость и много денег

Вилли Токарев позаботился о завещании и обеспечил близких. Его состояние включает жилье – в Крыму, Москве и Нью-Йорке, – а также авторские отчисления за песни, которые написал сам артист. Эти деньги в равных долях будут получать его вдова и дети. 

В столице на певца зарегистрирована большая квартира в высотке на Котельнической набережной, о стоимости которой можно только предполагать, учитывая, что 60 кв. м в этом доме стоят 35 млн рублей. Двухкомнатная квартира в Ялте с видом на порт и набережную оценивается примерно в $200 тысяч.

Последние 20 с лишним лет музыкант жил с третьей женой Юлией, которая младше его на 43 года. У них 18-летняя дочь и 15-летний сын. Супруга и дети  сейчас живут, работают и учатся в Нью-Йорке. От предыдущих браков у артиста есть двое сыновей. После разводов он оставлял бывшим женам недвижимость и помогал детям.

Несмотря на возраст, Токарев до последнего много выступал и участвовал в различных шоу, хотя материальное положение у него и без этого позволяло спокойно жить, нигде не работая. Артист выпустил более 40 альбомов, но никогда не отказывался от предложений спеть, так как, по его словам, у него молодая жена, двое детей, и он старается не отказывать им ни в чем. К тому же певцу нравилось работать и быть желанным для публики.

Со 2 июля певец находился в онкологическом центре Москвы. Его смерть стала неожиданностью для родных и друзей. Шансонье всегда превосходно выглядел и шутил, что чувствует себя на 40 лет, а гадалка предсказала ему дожить до 120. Вилли Иванович проходил регулярные обследования, принимал витамины и выполнял все рекомендациям врачей, передает сайт "Комсомольская правда".

Вилли Токарев скончался 4 августа. Ему было 84 года. Близкие пока не определились с датой прощания. Где похоронят шансонье, также пока не сообщается.

Многие звезды все еще не могут прийти в себя, узнав об уходе Вилли Токарева из жизни. Александр Розенбаум на своей странице в Instagram написал о коллеге: "Добрейший, жизнерадостный человек. Необычайно талантлив. Очень тонкий. Создавший свою колею. Публика платила ему любовью и овациями". Не остался в стороне и Владимир Винокур. "Дорогой Вилли! Спасибо тебе за твою ЖИЗНЬ И ТАЛАНТ", – отметил он в соцсети.

Полина ДОРОЖКИНА
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