"Горячая малышка": "русская Кардашьян" надела самые крошечные трусы

Новый образ звезды не оставил простора воображению

Модель Анастасия Квитко, за которой прочно закрепилось звание "русская Ким Кардашьян" порадовала своих многочисленных поклонников весьма пикантной фотографией.

На страничке в Instagram Анастасия выложила фото, как нельзя лучше подчеркивающее ее выдающиеся формы: пышный бюст звезды стремился выпасть из узенькой верхней части купальника, а крошечные трусики напоминали зеленый листочек.

Поклонники "русской Кардашьян" онемели от восторга и лишь ставили отметки "нравится" – за 4 часа их набралось почти 120 тысяч.

"Настя ты супер красотка!", "Ты такая красивая", "Фантастическая красавица", "Совершенство", -

написали поклонники Квитко на разных языках.

Роскошные формы Анастасии не оставляют равнодушными никого. Звезда знает об этом и не перестает удивлять поклонников со всего мира своими откровенными фото.