"Горячая малышка": "русская Кардашьян" надела самые крошечные трусы

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Модель Анастасия Квитко, за которой прочно закрепилось звание "русская Ким Кардашьян" порадовала своих многочисленных поклонников весьма пикантной фотографией.
На страничке в Instagram Анастасия выложила фото, как нельзя лучше подчеркивающее ее выдающиеся формы: пышный бюст звезды стремился выпасть из узенькой верхней части купальника, а крошечные трусики напоминали зеленый листочек.
Поклонники "русской Кардашьян" онемели от восторга и лишь ставили отметки "нравится" – за 4 часа их набралось почти 120 тысяч.
"Настя ты супер красотка!", "Ты такая красивая", "Фантастическая красавица", "Совершенство", -
написали поклонники Квитко на разных языках.
Роскошные формы Анастасии не оставляют равнодушными никого. Звезда знает об этом и не перестает удивлять поклонников со всего мира своими откровенными фото.
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