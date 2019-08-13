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"Горячая малышка": "русская Кардашьян" надела самые крошечные трусы

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Новый образ звезды не оставил простора воображению

Модель Анастасия Квитко, за которой прочно закрепилось звание "русская Ким Кардашьян" порадовала своих многочисленных поклонников весьма пикантной фотографией.

На страничке в Instagram Анастасия выложила фото, как нельзя лучше подчеркивающее ее выдающиеся формы: пышный бюст звезды стремился выпасть из узенькой верхней части купальника, а крошечные трусики напоминали зеленый листочек.

Поклонники "русской Кардашьян" онемели от восторга и лишь ставили отметки "нравится" – за 4 часа их набралось почти 120 тысяч.

"Настя ты супер красотка!", "Ты такая красивая", "Фантастическая красавица", "Совершенство", - 

написали поклонники Квитко на разных языках.

Роскошные формы Анастасии не оставляют равнодушными никого. Звезда знает об этом и не перестает удивлять поклонников со всего мира своими откровенными фото.

Валентина МАЙОРОВА
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