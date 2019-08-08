"Вкуснее": Квитко в открытом латексе эротично выгнулась на коленях

Девушка снялась в чересчур провокационной фотосессии

Анастасия Квитко поделилась с фанатами жаркими кадрами. На свежем видео в Instagram она позирует на коленях в голубом боди с длинными рукавами. Большой вырез на животе оголяет нижнюю половину груди, а стринги открывают пышные ягодицы. Откровеннный наряд дополняют светлые лакированные сапоги, голенища выше колен "русской Кардашьян".

Девушка медленно касается волос и ноги, грациозно изгибается и наклоняется вперед, опираясь коленом о стоящий рядом диван позирует лицом к камере, а затем поворачивается к объективу спиной, и чуть наклонившись вперед.

Поклонники модели, как и прежде, испытали экстаз. Сравнив Квитко с ангелом и богиней, они восхитились ее роскошными формами:

"Удивительно", "Ты очень красивая", "Изысканная и великолепная Анастасия", "Резиновый костюм... выглядит вкуснее", "Милая, но маленькая задница и сиськи честные", "Какая милая малышка", "Потрясающая".

Мужчины чуть не лишились дара речи, некоторые только и смогли, что выдохнуть: "О, боже мой!", "Черт возьми!", "У меня нет слов".

Но вид модели понравился не всем. "Это должно быть одним из самых неудобных нарядов, которые я когда-либо видел", "Это просто так... странно", – высказались недовольные.

Впрочем, русская Кардашьян уже привыкла и к восторгам, и к критике. Ее роскошные формы никого не оставляют равнодушными. Как-то модель поразила видом в серебряном бикини, который едва держался на ее пышных формах. Она часто демонстрирует свои выдающиеся округлости со всех ракурсов.