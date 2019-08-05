"Русская Кардашьян" втиснула огромную грудь в узкий топ

От вида роскошных прелестей девушки у мужчин захватило дух

Анастасия Квитко опубликовала в Instagram еще одно провокационное фото. В кадре она показана в узких джинсах и топе. А позу выбрала такую, что пышная грудь того и гляди выпадет наружу.

Рисунок на топе создает впечатление, будто там мокрое пятно. Некоторые подписчики от вида "русской Кардашьян" лишились дара речи и оставили под снимком только изображения – сердечки, букетики, огоньки.

"Топ", – коротко подписала кадр девушка.

Фанаты Квитко пришли в восторг от увиденного. Они хвалили внешность Анастасии и предостерегали ее:

"Это очень, очень красиво! Великолепная!!!", "Хороша", "Классно выглядишь", "Милая малышка", "Великолепная девушка с горячим телом и ангельским лицом", "Ты моя страсть", "Не обнимайся, потому что шары лопнут".

Некоторые мужчины признались девушке в любви и позвали ее в жены.

Ранее "русская Кардашьян" надела бикини, который был ей маловат, и прелести красотки оказались у всех на виду. До этого Настя устроила пикантную фотосессию и сексуально изогнулась в микрокупальнике.