"Идеальное тело": русская Кардашьян снялась в микрокупальнике

Девушка смело позирует практически обнаженной

Анастасия Квитко постоянно радует фанатов полуголыми снимками в эротичных купальниках. Они не открывают сексуальную фигуру модели, а скорее немного прикрывают самые интимные части тела. Даже снимки полностью одетой россиянки комментируют только в сексуальном ключе.

"Горячая", "Сексуальная богиня", "Королева", "Потрясающее тело", "Безумно", "Ты сводишь меня с ума",

– пишут восторженные пользователи.

Квитко приехала в США в 20 лет и сражу же влилась в американскую культуру с подачи известного репера – мужа Ким Кардашьян, с которой так часто сравнивают красотку. Подобное сравнение Анастасию совсем не радует.

"Она безусловно красивая девушка, но я не считают, что мы с ней как-то похожи. Моя красота натуральная, о ней я не могу так сказать",

– прокомментировала Квитко телеканалу "Русская Америка".

Красотка призналась, что не испытывает недостатка в мужском внимании, о девушке, по ее же словам, мечтает каждый. Анастасия утверждает, что никогда не станет уводить мужчину из семьи, а сердце ее давно занято.

Как сообщает "Пятый канал", пользователи Сети удивлены контрастом между талией и бедрами Квитко.