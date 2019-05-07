"Вкусно": русская Кардашьян в прозрачном боди лишила покоя

Модель блеснула аппетитными формами

Анастасия Квитко опубликовала в соцсети фото, на котором изображена в кружевном желтом боди. У поклонников захватило дух.

Девушка никак не прокомментировала кадр, оставив только сообщение, что на ней нижнее белье. В нем "русская Кардашьян" выглядит соблазнительно: из лифа виднеются пышные округлости, а почти открытые аппетитные ягодицы показаны во всей красе.

Эмоции представителей сильного пола зашкалили. Они засыпали модель комплиментами:

"Вау, это вкусно", "Лучшее тело в мире", "Ты выглядишь так великолепно", "Просто самая красивая", "Ты похожа на красивую розу", "Люблю, наряд сладкий", "Очаровательная очень. Просто принцесса", "Такая горячая", "Вы совершенны"

Негативных коммментариев под этим кадром нет, как, впрочем, их не было и под другими снимками Квитко. Любое ее фото вызывает бурю чувств у подписчиков.

Девушку называют русской версией американской модели Ким Кардашьян, которая известна большими ягодицами, тонкой талией и пышным бюстом. Причем обе не раз заявляли, что никогда не пользовались услугами пластических хирургов, а свои сексуальные формы называли даром природы.

Анастасия и ранее будила страсти, выкладывая снимки. На них она то дразнила формами, то поражала сексуальностью, то ослепляла прелестями в микрокупальнике, то показывала грудь со всех сторон. Мужчины со всего мира давно покорены красоткой.