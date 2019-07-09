"Затмеваешь всех": русская Кардашьян выставила тело напоказ

Звезда устроила пикантную фотосессию

Новые фото модели Анастасии Квитко вызвали бурную реакцию почти у 2,5 тысяч пользователей. Все они прокомментировали вид россиянки в обтягивающем костюме. Крошечным шортам не удалось скрыть внушительные ягодицы красотки, а пышный бюст Квитко решила не прятать в лифчик.

Поклонники из разных стран завалили Анастасию комплиментами. Они считают ее одной из самых привлекательных девушек в мире и признаются, что мечтают провести с ней ночь.

"Ты затмеваешь всех остальных", "Горячая штучка", "Невозможно красивая", "Думаю о тебе каждую минуту", "Хотел бы провести с тобой ночь", "Чистое совершенство", "Девушка мечты", "Грудь идеальная", "Идеальное тело",

– написали восторженные мужчины.

Анастасия Квитко считается русской версией американской звезды Ким Кардашьян, известной своими внушительными ягодицами и тонкой талией. Обе красотки утверждают, что никогда не прибегали к услугам пластических хирургов, а сексуальные изгибы – дар природы.