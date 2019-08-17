Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Звезда растянулась": высохшую Волочкову умоляют не надевать малюсенькие трусы

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Вечер пятницы у балерины прошел бурно

Публика раскрыла секрет сильно похудевшей Анастасии и обсудила ее прелести и предпочтения в одежде.

Похорошевшая танцовщица разгневала завистников, показав экзотический шпагат. Волочкова поделилась воспоминаниями об отдыхе.

"Я опять хочу в тепло и на море...", – написала она накануне вечером в своем Instagram под фото, где позирует в привычной позе на катере. При этом эпатажная звезда заявила, что всегда так путешествует "на любых катерах и яхтах". Более того, знаменитая балерина буквально живет в шпагате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее поклонники Насти отмечали, что она изменилась в лучшую сторону – похудела и похорошела. Однако злопыхатели нашли, что худоба эта нездоровая – некоторые комментаторы заявили, что всему виной – пристрастие Волочковой к спиртным напиткам. Ушедшие килограммы, по их мнению, напротив, ужасно сказались на внешности красотки (орфография и пунктуация сохранены).

"Высохла, Настя!!спирт, ведь сушит человека!!!!!совсем беда с тобой!!!" "Раскодировалась ..... бройлерная наша", "У тебя от шпагата звезда растянулась так , что из трусов выпадает" "А эта всё ноги корячит.Брала бы лучше дочь с собой на моря.Да видно её блуду и пьянству она ей там помешает", "Ужасно выглядишь, Анастас, просто чудовищно. Веки упали, лицо поплыло, тело дряблое , морщинистое и закопчённое, как у цыганки вокзальной! Кто тебя теперь купит в таком виде позорном?"

– разошлись они.

Не обошлось и без обсуждения любимого отпускного гардероба звезды. В Сети ехидно прошлись по крошечным трусикам, в которых часто позирует Волочкова, демонстрируя фирменный шпагат.

"Спасибо хоть не в своих трусах малюсеньких", "это,бесспорно,шедевр эти маленькие оранжевые трусы", – с сарказмом написали пользователи.

Ранее Волочкова показала любимое развлечение.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу "Боинга" MH17

Украинцы подозревают недоброе

Макрон погнался за лаврами миротворца в Донбассе

Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей