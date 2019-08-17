"Звезда растянулась": высохшую Волочкову умоляют не надевать малюсенькие трусы

Вечер пятницы у балерины прошел бурно

Публика раскрыла секрет сильно похудевшей Анастасии и обсудила ее прелести и предпочтения в одежде.

Похорошевшая танцовщица разгневала завистников, показав экзотический шпагат. Волочкова поделилась воспоминаниями об отдыхе.

"Я опять хочу в тепло и на море...", – написала она накануне вечером в своем Instagram под фото, где позирует в привычной позе на катере. При этом эпатажная звезда заявила, что всегда так путешествует "на любых катерах и яхтах". Более того, знаменитая балерина буквально живет в шпагате.

Ранее поклонники Насти отмечали, что она изменилась в лучшую сторону – похудела и похорошела. Однако злопыхатели нашли, что худоба эта нездоровая – некоторые комментаторы заявили, что всему виной – пристрастие Волочковой к спиртным напиткам. Ушедшие килограммы, по их мнению, напротив, ужасно сказались на внешности красотки (орфография и пунктуация сохранены).

"Высохла, Настя!!спирт, ведь сушит человека!!!!!совсем беда с тобой!!!" "Раскодировалась ..... бройлерная наша", "У тебя от шпагата звезда растянулась так , что из трусов выпадает" "А эта всё ноги корячит.Брала бы лучше дочь с собой на моря.Да видно её блуду и пьянству она ей там помешает", "Ужасно выглядишь, Анастас, просто чудовищно. Веки упали, лицо поплыло, тело дряблое , морщинистое и закопчённое, как у цыганки вокзальной! Кто тебя теперь купит в таком виде позорном?"

– разошлись они.

Не обошлось и без обсуждения любимого отпускного гардероба звезды. В Сети ехидно прошлись по крошечным трусикам, в которых часто позирует Волочкова, демонстрируя фирменный шпагат.

"Спасибо хоть не в своих трусах малюсеньких", "это,бесспорно,шедевр эти маленькие оранжевые трусы", – с сарказмом написали пользователи.

Ранее Волочкова показала любимое развлечение.