Михалков прибыл в Крым на костылях

Проблемы со здоровьем не остановили мэтра

Никита Михалков появился на фестивале "Таврида АРТ", несмотря на травму.

Режиссер прибыл на мастер-класс со сломанной ногой. На сцену Михалков поднялся на костылях и сел в специальное кресло. Когда мэтр признался, что у него сломана нога, зал разразился овациями, сообщает Super.

"У меня...трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было 7 операций и 39 часов наркоза", –

приводит URA.RU слова Михалкова.

Режиссер добавил, что его отговаривали приезжать в Крым, однако он решил не отменять запланированную творческую встречу.



Ранее режиссер перенес 2 операции на бедре, однако о причинах хирургического вмешательства он не рассказывал.