Михалков прибыл в Крым на костылях

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Никита Михалков появился на фестивале "Таврида АРТ", несмотря на травму.
Режиссер прибыл на мастер-класс со сломанной ногой. На сцену Михалков поднялся на костылях и сел в специальное кресло. Когда мэтр признался, что у него сломана нога, зал разразился овациями, сообщает Super.
"У меня...трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было 7 операций и 39 часов наркоза", –
приводит URA.RU слова Михалкова.
Режиссер добавил, что его отговаривали приезжать в Крым, однако он решил не отменять запланированную творческую встречу.
Ранее режиссер перенес 2 операции на бедре, однако о причинах хирургического вмешательства он не рассказывал.
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