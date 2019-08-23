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Михалков прибыл в Крым на костылях

Зараженный Михалков прибыл в Крым на костылях
Никита Михалков. Фото: www.globallookpress.com
Проблемы со здоровьем не остановили мэтра

Никита Михалков появился на фестивале "Таврида АРТ", несмотря на травму.

Режиссер прибыл  на мастер-класс со сломанной ногой. На сцену Михалков поднялся на костылях и сел в специальное кресло. Когда мэтр признался, что у него сломана нога, зал разразился овациями, сообщает Super.

 

"У меня...трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было 7 операций и 39 часов наркоза", –

приводит URA.RU слова Михалкова. 

Режиссер добавил, что его отговаривали приезжать в Крым, однако он решил не отменять запланированную творческую встречу.  

Ранее режиссер перенес 2 операции на бедре, однако о причинах хирургического вмешательства он не рассказывал.

Валентина МАЙОРОВА
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