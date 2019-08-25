"Противно": "фанерщика" Баскова и "мекающего" Малахова заплевали в Сети

Две звезды взбесили зрителей "Новой волны"

После выступления "золотого голоса" России на открытии музыкального мероприятия разгорелся скандал.

Публику неприятно удивил Николай Басков. Досталось и Андрею Малахову, который выступил в качестве ведущего вместе с Лерой Кудрявцевой. Напомним, в Сочи сейчас собрались все российские звезды – с 24 по 29 августа там проходит международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна – 2019". Видео с выступлением Баскова, который спел "Караоке", появилось в Instagram звезды. Комментаторы в выражениях не стеснялись.

Зрители обвинили Баскова в пении под "фанеру". Они изумились, зачем он пошел на это при своих впечатляющих вокальных данных. Некоторым не угодил и роскошный, как всегда, сценический костюм певца. Прошлись и по телеведущему Андрею Малахову, которого сравнили с животным и предложили отправить на курсы повышения мастерства (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Николай , как можно при таких вокальных данных , петь под фанеру ?????" "Отправьте Малахова на курсы сценической речи.... Бекает, мекает как козёл кострированный... Противно стало слушать его" "Коля, ты же умеешь петь живьём ..." "Николай ,вы без фонограммы намного лучше поёте" "Хоть бы в такт попадал бы,а то все раздельно" "Николай вы супер а Малахов такое чмо!!!" "Он когда-нибудь может одеться нормально?" "Кто пишит эти коменты? Выступление-обычное."волна" и эти уличные ведущие -ужас... Крутой не на тех поставил!! Одни и те же пивуны со столетними хитами! Барского давай!!!!" "Тяжело под фанеру наверное петь",

– высказались пользователи.

Ранее Баскова обсмеяли за "ракушку" между ног.