"Натуральный блондин" выбрал неудачный костюм, заявили поклонники

Николай Басков снялся в новом наряде, а фото выложил в Instagram, видимо, желая порадовать фанатов. Однако наряд артиста произвел неоднозначное впечатление. Большинство подписчиков назвали его странным и без стеснения указали на недостатки.

"Вечер только начинается...", – сообщил владелец "золотого голоса" под кадром. В нем он выглядит эффектно: костюм "тройка" облегает стройное тело, начищенные туфли блестят. Во взгляде – покой и решительность.

"Стройный", – отозвалась коллега по сцене Анна Семенович. Ее слова подхваптила одна фанатка: "Вот-вот стройный, как тополь... или кипарис".

Другие же были удивлены и недовольны видом артиста. Они высмеяли чуть ли не каждую часть его фигуры, особо не церемонясь, даже грубо:

"Отфотошопленный...", "Первый раз, что ли? Он любит попугаем быть", "Странная поза, будто трусы попой зажевало", "Стринги в заднице мешают. А поза позерская, смешная, неуклюжая. Такой пижон","Как с коня слез", "Что за ракушка между ног?", "Облегающий костюм, все выпирает...",, "Что с брючками? Памперс?", "Корсет перетянул сейчас лопнешь", "Очень тесно сидит. Штанишки бы надо просторнее. А так как колготки", "Голова больше попы", "Нарядился как хряк на елку", "Человек– гобелен", "Ну Кен где-то Барби потерял", "Корсет перетянул сейчас лопнешь".

Некоторые сочувствовали кумиру. "Николай, что на Вас?", "Ну чего Вы обтянулись-то так. Прям дышать нельзя", "Коля, что-то с брюками не то... то ли фасон, то ли расцветка", – написали такие.

Остальные привычно хвалили "натурального блондина": "Какой красивый", "Когда в моде будет брутальность", "Вы просто мечта любой женщины".