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Агутин показал "ласки" на публике

Агутин показал
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: www.globallookpress.com
У артиста и его супруги открылось второе дыхание

Анжелика Варум и Леонид Агутин, похоже вовсю веселятся в Сочи. Счастливых супругов "поймали" в кадр на фестивале "Новая волна".

Все признаки указывают на то, что семейные проблемы, которые когда-то мучили эту красивую пару, остались далеко позади. Леонид нежно обнимал красавицу-жену, а Анжелика смеялась, не скрывая своего счастья. Ролик с супругами вышел в телеграм-канале "Только никому..."

Творческому и семейному союзу двух артистов более двадцати лет. За это время Агутин неоднократно давал повод думать о том, что развод с Варум неминуем.

Валентина МАЙОРОВА
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