"Хотя бы кусочек Изольды оголить": Волочкова в крошечных стрингах разъярила публику

Россияне дали волю эмоциям

"Голый" шпагат роскошной балерины вызвал настоящий скандал.

Уставшая от нападок по поводу и без Анастасия закрыла подписчикам возможность выражать мнение на своей странице в Instagram. Однако разгневанные пользователи нашли выход. Один из снимков с отдыха танцовщицы, где она, по обыкновению, позирует в малюсеньких трусах, спровоцировал поток оскорблений в ее адрес.

Комментаторы взмолились о пощаде – Волочкову попросили больше не показывать снимки со шпагатами и в купальнике. Некоторые пользователи обвинили звезду балета в распущенности и прошлись по ее фигуре. Другие и вовсе усомнились в принадлежности красотки к женскому полу (орфография и пунктуация сохранены).

"Этим фото можно детей пугать))) бабайка))" "Не надо показывать шпагат в раздетом виде. Тебя осуждают!" "Эта уже не знает как хотя бы кусочек Изольды огалить, как расшипериться только чтоб говорили" "Почему имея мерзкую фигуру , она очень часто на показе её??" "Мерзота",

– разошлись они.

Кадр появился в Instagram "Комсомольской правды".

Ранее Волочкова показала похудевшее тело, растянувшись на яхте.